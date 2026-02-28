Напомним, что россиянин Савелий Коростелёв был в квалификации только 50‑м и не попал даже в четвертьфинал.

Вторым оказался его соотечественник Ларс Хегген с отставанием в 0,3 секунды. Третьим на пьедестале оказался австриец Беньямин Мозер (+1,6).

Первое место в нём занял 11‑кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии с результатом 2:42,7.

Завершился мужской спринт коньковым стилем по лыжным гонкам в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

