Завершился мужской спринт коньковым стилем по лыжным гонкам в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо globallookpress.com

Первое место в нём занял 11‑кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии с результатом 2:42,7.

Вторым оказался его соотечественник Ларс Хегген с отставанием в 0,3 секунды.  Третьим на пьедестале оказался австриец Беньямин Мозер (+1,6).

Напомним, что россиянин Савелий Коростелёв был в квалификации только 50‑м и не попал даже в четвертьфинал.

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026, Фалун.  Спринт свободным стилем, мужчины.  Результаты:

1.  Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.42,7.
2.  Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 0,3.
3.  Беньямин Мозер (Австрия) +1,6.
4.  Матиас Хольбек (Норвегия) +2,3.
5.  Яник Рибли (Швейцария) +3,0.