Завершился мужской спринт коньковым стилем по лыжным гонкам в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Первое место в нём занял 11‑кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии с результатом 2:42,7.
Вторым оказался его соотечественник Ларс Хегген с отставанием в 0,3 секунды. Третьим на пьедестале оказался австриец Беньямин Мозер (+1,6).
Напомним, что россиянин Савелий Коростелёв был в квалификации только 50‑м и не попал даже в четвертьфинал.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Спринт свободным стилем, мужчины. Результаты:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.42,7.
2. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 0,3.
3. Беньямин Мозер (Австрия) +1,6.
4. Матиас Хольбек (Норвегия) +2,3.
5. Яник Рибли (Швейцария) +3,0.