Определён предварительный состав участников финала Гран-при России по фигурному катанию сезона-2025/26. Турнир пройдёт с 6 по 9 марта в Челябинске.

Аделия Петросян globallookpress.com

В списке заявленных спортсменов отсутствует трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. На прошлой неделе она представляла страну на Олимпийских играх в Милане, и, вероятно, решение связано с графиком и восстановлением после международного старта.

При этом чемпион России-2026 Пётр Гуменник, также выступавший на Олимпиаде, включён в заявку и примет участие в соревнованиях.

Напомним, в прошлом сезоне именно Петросян и Гуменник стали победителями финала Гран-при России в одиночном катании. Окончательный состав участников может быть скорректирован ближе к старту турнира.