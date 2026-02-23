Норвежская лыжница Хейди Венг сообщила, что не собирается заканчивать карьеру. На ОИ-2026 Венг выиграла золото в эстафете, серебро в марафоне на 50 км и бронзу в скиатлоне.

Хейди Венг globallookpress.com

«Я в сборной уже семнадцать лет: два года в юниорской команде, один год в качестве новичка и четырнадцать лет в элитной группе. Мне нравится соревноваться, и на самом деле мне нравится тренироваться, но я чувствую, что будто остановилась и ощущаю себя так, словно мне еще 20 лет», — приводит слова Венг Fondo Italia.

Напомним, Олимпиада-2026 в Италии прошла с 6 по 22 февраля.