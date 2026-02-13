Знаменитый французский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер может возглавить клуб АСВЕЛ, сообщает Le Progres.

Тони Паркер globallookpress.com

В настоящее время 43-летний Паркер является его президентом, но рассматривает для возможность сменить главного тренера Пьеррика Пупе, соглашение которого истекает в конце сезона.

Известно, что не так давно Паркер отправится на стажировку тренерский штаб Майка Брауна в «Нью-Йорке» и приехал под большим впечатлением оттуда.

В настоящий момент АСВЕЛ идет шестыми в чемпионате Франции с 12 победами в 19 играх.