Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил свое мнение о новых болидах «Формулы-1».

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«Болельщики никогда не смогут до конца понять, как работают эти машины. Все слишком сложно. Мы с инженерами недавно разбирали новые детали, и я понял, что для их понимания нужно быть настоящим ученым. На тестах в Барселоне на прямых мы почти 600 метров ехали на инерции. Это совсем не похоже на настоящие гонки! К счастью, в Бахрейне нам не приходится так делать, потому что здесь много зон торможения», — цитирует Хэмилтона BBC Sport.

Новый сезон «Формулы-1» начнется этапом в Австралии 6-8 марта. Как и в прошлом году, чемпионат будет включать 24 Гран-при.