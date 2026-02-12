Пятерка лучших пар по итогам произвольного танца на Олимпиаде-2026:

Серебро завоевала пара из США Мэдисон Чок — Эван Бейтс с результатом — 134.67. Бронза досталась канадским фигуристам Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (131.56).

Пара из Франции Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон стала обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2026-го года по фигурному катанию.

