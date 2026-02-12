Пара из Франции Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон стала обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2026-го года по фигурному катанию.
Французские фигуристы показали лучших результат в произвольном танце — 135.64.
Серебро завоевала пара из США Мэдисон Чок — Эван Бейтс с результатом — 134.67. Бронза досталась канадским фигуристам Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (131.56).
Пятерка лучших пар по итогам произвольного танца на Олимпиаде-2026:
1. Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,58.
5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 206,72.