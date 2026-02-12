Пара из Франции Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон стала обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2026-го года по фигурному катанию.

Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон
Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон globallookpress.com

Французские фигуристы показали лучших результат в произвольном танце — 135.64.

Серебро завоевала пара из США Мэдисон Чок — Эван Бейтс с результатом — 134.67.  Бронза досталась канадским фигуристам Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (131.56).

Пятерка лучших пар по итогам произвольного танца на Олимпиаде-2026:

1.  Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.

2.  Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.

3.  Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

4.  Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,58.

5.  Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 206,72.