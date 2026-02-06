За океаном этой ночью состоялись 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Орландо» — «Бруклин» — 118:98 (27:19, 29:21, 32:27, 30:31)

О: Бэйн (23), Банкеро (22), Блэк (18), Саггс (15 + 11 подборов + 11 передач), М. Вагнер (14).

Б: Демин (26), Траоре (21), Клэкстон (14), Вольф (13).

Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 32 минуты, набрал 26 очков, сделал 4 подбора и 2 результативные передачи.

«Детройт» — «Вашингтон» — 117:126 (21:34, 31:22, 32:39, 33:31)

Д: Каннингем (30), Д. Робинсон (21), Томпсон (13), Холланд (11 + 10 подборов).

В: Райли (20), Купер (18), Вукчевич (14), Шэмпени (14).

«Атланта» — «Юта» — 121:119 (30:31, 31:29, 31:35, 29:24)

А: Лэндейл (26 + 11 подборов), Александер-Уокер (23), Джонсон (22 + 16 подборов + 15 передач), Кисперт (20).

Ю: Коллиер (25 + 11 передач), Бэйли (20), Маркканен (18), Сенсабо (18), Филиповски (15 + 17 подборов).

Таблицу регулярного чемпионата в режиме реального времени можно смотреть тут.

«Торонто» — «Чикаго» — 123:107 (33:25, 32:33, 35:30, 23:19)

Т: Ингрэм (33), Куикли (24), Мюррэй-Бойлс (17), Мамукелашвили (17), Барнс (13).

Ч: Саймонс (22), Бузелис (18), Ябуселе (15 + 11 подборов), Айви (13), Смит (13 + 10 подборов).

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 99:109 (26:29, 23:32, 26:30, 24:18)

Х: Дюрант (31), Смит (17), Томпсон (8).

Ш: Книппел (24), Болл (20), Бриджес (18), Грин (14).

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 123:135 (35:38, 28:36, 33:25, 27:36)

Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 29 очков и 11 подборов.

Д: Флэгг (32), Маршалл (32), Кристи (20), Гэффорд (16 + 10 подборов).

С: Вембаньяма (29 + 11 подборов), Барнс (19), Касл (18), Фокс (17).

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 97:101 (29:25, 26:34, 27:17, 15:25)

Самым результативным игроком встречи был форвард «Санс» Диллон Брукс — у него 24 очка.

Ф: Брукс (24), Аллен (21), Джиллеспи (11)

Г: Спенсер (20), Сантос (18), Мелтон (17).

«Лейкерс» — «Филадельфия» — 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28)

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Лейкерс» Остин Ривз и американский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид — у них по 35 очков.

Л: Ривз (35 очков), Джеймс (17 + 10 передач), Ларавиа (14)

Ф: Эмбиид (35), Макси (26 + 13 передач), Эджкомб (19 + 10 подборов)