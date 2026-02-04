В Национальной баскетбольной ассоциации прошедшей ночью был произведен обмен между командами «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своем аккаунте в социальной сети Х.

Никола Вучевич globallookpress.com

Двукратный участник Матча всех звезд НБА, центровой из Черногории Никола Вучевич вместе с пиком второго раунда были обменены «Чикаго Буллз» на 26-летнего американского защитника Анферни Саймонса, который теперь будет выступать за «Бостон Селтикс».

Окно обменов в НБА будет открыто до 5 февраля 23:00 по московскому времени.