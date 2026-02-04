Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева сообщила, что отправится на Олимпийские игры 2026 года в Италию в качестве журналиста.

Елизавета Туктамышева globallookpress.com

«Да я буду на Играх, в качестве журналиста. Буду работать с Okko. Может, влог сниму. Поеду на 9 дней. На мое участие в "Ледниковом" это не повлияет — у нас тут все схвачено», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Два российских спортсмена в нейтральном статусе — Аделия Петросян и Петр Гуменник — также будут участвовать в фигурном катании на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.