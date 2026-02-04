Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась, что выступала с травмой на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Пекине, которые прошли в сентябре 2025 года.

Аделия Петросян globallookpress.com

«За четыре-пять дней до отъезда в Пекин мои прыжки начали постепенно улучшаться. Я тогда была в очень плохой форме, можно сказать, что нога почти не работала. Все сильно болело, и я не чувствовала прыжки из-за этой боли. Даже не представляла, как смогу нормально проехать программу, не говоря уже о том, чтобы отпрыгать её. Но, к счастью, все завершилось удачно», — рассказала Петросян в интервью для Okko.

Благодаря этой победе спортсменка получила право участвовать в зимней Олимпиаде в Милане. Церемония открытия Игр состоится 6 февраля, а соревнования среди женщин в одиночном катании начнутся с короткой программы 17 февраля.