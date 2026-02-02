Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко уверен, что с наших спортсменов будут постепенно снимать санкции и разрешать им участвовать в международных стартах.

Юрий Бородавко globallookpress.com

«Международный олимпийский комитет уже давно является политизированной организацией, — цитирует Бородавко ТАСС. — Они допустили небольшое количество российских спортсменов до зимней Олимпиады, при этом многие лидеры лишены возможности выступать. Я думаю, что там не будут торопиться с полноценным допуском российских спортсменов до международных соревнований», — сказал тренер изданию ТАСС.

1 февраля 2026 года президент МОК Кирсти Ковентри объявила, что пока не решено, когда российские спортсмены смогут полноценно вернуться на соревнования и когда будет восстановлен статус Олимпийского комитета России (ОКР).

В предстоящей Зимней Олимпиаде примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.