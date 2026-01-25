Финская лыжница Юханна Матинтало выиграла масс-старт классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира 2025/2026, который прошел в Гомсе, Швейцария. Она преодолела дистанцию за 55 минут 53,9 секунды.

Юханна Матинтало globallookpress.com

Россиянка Дарья Непряева заняла восьмое место, уступив победительнице 47,2 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс, которая отстала от Матинтало всего на 0,9 секунды. Третьей стала норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн, отставшая на 1,7 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Масс-старт. Классический стиль. Женщины:

1. Юханна Матинтало (Финляндия) — 55.53,9.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,9.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +7,4.

5. Катарина Хенниг (Германия) +9,5.