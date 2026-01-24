За океаном этой ночью состоялись 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Детройт» — «Хьюстон» — 104:111 (20:28, 32:24, 20:34, 32:25)

В составе «Хьюстона» наибольшее количество очков набрал легкий форвард Кевин Дюрант, оформивший дабл с 32 очками, семью подборами и тремя передачами. У «Детройта» самым результативным оказался центровой Джейлен Дюрен, записавший на свой счет 18 очков и семь подборов.

На данный момент «Хьюстон» одержал 27 побед и потерпел 16 поражений, тогда как у «Детройта» — 32 победы при 11 поражениях.

«Атланта» — «Финикс» — 110:103 (27:31, 27:38, 20:32, 26:12)

В составе «Атланты» отличились центровой Оньека Оконгву с 25 очками и форвард Джален Джонсон с 23 очками. У гостей самым результативным игроком стал защитник Девин Букер, набравший 31 очко, но он получил травму и был вынужден покинуть матч с помощью медиков.

«Атланта» одержала 22-ю победу в сезоне при 25 поражениях, а «Финикс» потерпел 18-е поражение при 27 победах.

«Бруклин» — «Бостон» — 126:130 (28:28, 27:31, 26:29, 23:26, 22:26)

В составе победителей лучшим игроком стал американский защитник Пэйтон Притчард, который набрал 32 очка, сделал четыре подбора и четыре результативные передачи.

У команды хозяев самым результативным игроком оказался американский форвард Майкл Портер, который набрал 30 очков, отдал четыре передачи и сделал восемь подборов.

Российский защитник Егор Дёмин показал хорошую игру, заработав шесть очков, четыре подбора и две передачи. Кроме того, он не участвовал в двух овертаймах.

«Кливленд» — «Сакраменто» — 123:118 (35:35, 33:36, 34:22, 21:25)

В составе победителей лучшим стал тяжелый форвард Эван Мобли, на счету которого 29 очков, 13 подборов, семь передач и четыре блока. У «Сакраменто» выделим центрового Домантаса Сабониса с 24 баллами, 16 подборами и шестью передачами.

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 127:133 (30:30, 35:30, 36:33, 26:40)

В составе «Пеликанс» лучшим стал Садик Бей. В составе защитника 36 очков, четыре подбора и четыре передачи. У «Мемфиса» атакующий защитник Скот Спенсер набрал 21 балл, пять подборов и 11 передач.

«Индиана» — «Оклахома» — 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28)

В этом матче самым продуктивным игроком оказался канадский разыгрывающий команды хозяев Шей Гилджес-Александер, который набрал 47 очков, сделал 4 подбора и 4 передачи.

Защитник гостей из Канады Эндрю Нембард также продемонстрировал отличную игру, оформив дабл-дабл с 27 очками и 11 передачами, а также собрав 7 подборов.

«Милуоки» — «Денвер» — 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24)

Яннис Адетокунбо, греческий нападающий команды хозяев, стал самым результативным игроком матча. Он набрал 22 очка, сделал 13 подборов и отдал 7 результативных передач, оформив дабл-дабл.

Джулиан Строутер, кубинский лёгкий форвард «Наггетс», также показал достойную игру, набрав 20 очков. Кроме того, он сделал 5 подборов и отдал 3 результативные передачи.

«Портленд» — «Торонто» — 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34)

В составе «Торонто» лучшим стал Иммануэл Куикли, собравший линейку из 20 очков, восьми подборов, семи передач и двух перехватов. У «Портленда» лучшим по очкам стал Шейдон Шарп: 21 балл, семь подборов и четыре передачи.