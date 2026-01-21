Трансляцию зимних Олимпийских игр 2026 года на территории Российской Федерации будет вести видеоплатформа Okko.

Олимпийские кольца globallookpress.com

«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko — одном из крупнейших стриминговых сервисов страны. На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые.

На одной платформе можно будет посмотреть всё: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остаётся наша страна. Будем вместе болеть за наших», — цитирует слова министра спорта России Михаила Дегтярева издание ТАСС.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане.

Как отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, официальный международный сигнал будет транслироваться без вмешательства в ход соревнований и с учетом законодательной базы России. Права на показ были приобретены через международного правообладателя в начале 2026 года и будет финансироваться за счет ресурсов Okko.