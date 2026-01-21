Российская скелетонистка Виктория Феттель заняла четвертое место на кубковом этапе в Санкт-Морице, Швейцария. В сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 21,98 секунды.
Золото завоевала австрийка Сара Баумгартнер с временем 2.20,96. Второе место досталось китаянке Сиджи Сонг, которая уступила победительнице 0,33 секунды. Третьей стала швейцарка Сара Шмид, отставшая на 0,88 секунды. Виктория Феттель проиграла Баумгартнер 1,02 секунды.
Другие российские скелетонистки, выступающие под нейтральным флагом, показали следующие результаты: Полина Тюрина заняла 11-е место (+1,95), Алена Фролова — 19-е (+2,97), а Полина Князева — 22-е (+3,19).