Другие российские скелетонистки, выступающие под нейтральным флагом, показали следующие результаты: Полина Тюрина заняла 11-е место (+1,95), Алена Фролова — 19-е (+2,97), а Полина Князева — 22-е (+3,19).

Золото завоевала австрийка Сара Баумгартнер с временем 2.20,96. Второе место досталось китаянке Сиджи Сонг, которая уступила победительнице 0,33 секунды. Третьей стала швейцарка Сара Шмид , отставшая на 0,88 секунды. Виктория Феттель проиграла Баумгартнер 1,02 секунды.

Российская скелетонистка Виктория Феттель заняла четвертое место на кубковом этапе в Санкт-Морице, Швейцария. В сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 21,98 секунды.

