В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» встретился с «Самарой». В первой игре под руководством нового тренера Антона Юдина екатеринбургская команда одержала уверенную победу над соперником, разгромив его со счетом 109:46.

Тайрелл Нэльсон globallookpress.com

Лучшими игроками в составе победителей стали Тайрелл Нэльсон и Антон Карданахишвили. Американец набрал 19 очков, сделал три подбора, две передачи и два перехвата, показав высокий коэффициент эффективности «+26».

Российский разыгрывающий Карданахишвили добавил в копилку команды 11 очков, шесть подборов, семь передач и пять перехватов при коэффициенте «+25».

Среди игроков «Самары» выделяется Никита Михайловский, который набрал 16 очков, сделал восемь подборов и две передачи, но также допустил пять потерь. Его коэффициент эффективности составил «+18».