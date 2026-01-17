Александр Терентьев выиграл мужской спринт на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. В заключительной гонке он преодолел дистанцию за 2 минуты и 56,40 секунды.

Александр Терентьев globallookpress.com

Серебро завоевал Сергей Ардашев, который является лидером личного зачета Кубка России. Он уступил Терентьеву всего 0,24 секунды. Третье место занял Константин Тиунов, отставший на 0,29 секунды. Четвертым финишировал Владислав Осипов, который проиграл победителю 0,38 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в финал, заняв пятое место в полуфинале.