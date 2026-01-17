В Нижнем Новгороде прошел очередной матч Единой лиги ВТБ, где местный клуб «Пари Нижний Новгород» встретился с саратовским «Автодором». Нижегородцы проиграли гостям со счетом 56:81 (20:18; 10:23; 4:16; 22:24).
Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Дин Хантер, который набрал 10 очков, сделал 6 подборов, 1 блок-шот и 1 потерю, показав коэффициент эффективности «+16».
Гости же были сильнее благодаря северомакедонскому центровому Алену Хаджибеговичу, который оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 15 подборов, а также 1 перехват и 1 блок-шот, с коэффициентом эффективности «+28».