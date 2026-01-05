Всемирная федерация керлинга (WCF) в ближайшее время будет рассматривать возможность участия российских атлетов в международных стартах.

Дмитрий Свищев globallookpress.com

«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут. И на ближайшем собрании весной будут приняты решения о возвращении спортсменов. Но мы ждать не можем», — цитирует ТАСС президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева.

Напомним, что российские керлингисты не имеют право участвовать в международных соревнованиях с марта 2022 года.