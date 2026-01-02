За океаном прошли шесть матчей регулярного чемпионата НБА. Актуальная таблица здесь.

«Бруклин» — «Хьюстон» — 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)

Самым результативным в составе победителей лучшим стал защитник Амен Томпсон, набравший 23 очка, четыре подбора, три передачи и два перехвата. У «Бруклина» лучшим стал Кэм Томас, имея в активе 21 балл, одну передачу и один подбор.

«Детройт» — «Майами» — 112:118 (26:33, 28:30, 27:31, 31:24)

У «Майами» лучшим стал форвард Норман Пауэлл, в активе которого 36 очков, два подбора, две передачи и один перехват. В составе «поршней» отличился разыгрывающий Кейд Каннингем. На личном балансе 31 балл, восемь подборов и 11 передач.

«Даллас» — «Филадельфия» — 108:123 (33:27, 24:41, 26:24, 25:31)

В составе победителей отметился разыгрывающий Тайриз Макси, собрав линейку из 34 очков, восьми подборов и десяти передач при двух перехватах и двух блоках. У команды из Техаса выделим атакующего защитника Макса Кристи, в активе которого 18 очков, один подбор и две передачи.

«Сакраменто» — «Бостон» — 106:120 (29:28, 32:34, 27:26, 18:32)

У «Бостона» лучшим по очкам в матче стал атакующий защитник Джейлен Браун. В его активе 29 очков, десять подборов и четыре передачи. У «королей» лидером по очкам стал Демар Дерозан: 25 баллов, пять подборов и шесть передач.

«ЛА Клипперс» — «Ютта» — 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20)

Яркий перформанс выдал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, собрав на свой счет 45 очков, семь подборов, три передачи при двух перехватах и двух блоках. У «Ютты» лучшим стал форвард Кайл Андерсон, в активе которого 22 очка, восемь подборов и одна передача.