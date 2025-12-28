Никола Йокич, сербский центровой «Денвер Наггетс», установил уникальный рекорд в регулярном чемпионате НБА.

Никола Йокич globallookpress.com

По информации ESPN, сербский игрок стал первым в истории лиги, кто в течение трех матчей набрал более 110 очков, сделал больше 40 подборов и свыше 40 передач.

В матче с «Далласом» (130:131) Йокич набрал 29 очков, 7 подборов и 14 передач. В игре с «Миннесотой» (142:138 ОТ) его статистика составила 56 очков, 16 подборов и 15 передач, а в поединке с «Орландо» (126:127) — 34 очка, 21 подбор и 12 передач. В результате Йокич набрал 119 очков, сделал 44 подбора и 41 передачу.

30-летний Никола Йокич был выбран «Наггетс» под 46 пиком на драфте в 2015 году. На данный момент «Денвер» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 9 поражениями в текущем сезоне.