Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о перспективах Камилы Валиевой вернуться в профессиональный спорт.

Камила Валиева globallookpress.com

«Валиевой сейчас надо просто тренироваться. Надеюсь, что у них вместе со Светланой Соколовской получится удачно работать. В любом случае это выбор Камилы, и мы должны его уважать.

Конечно, Валиевой будет не просто вернуться в профессиональный спорт, но это ей по силам. Сейчас сложно сказать, какое отставание у нее будет от действующих фигуристок. Важно, какие элементы ультра-си она восстановит.

Предполагаю, что Валиева будет восстанавливать не только тройные прыжки, а еще хотя бы парочку ультра-си. Я очень хочу еще раз увидеть Камилу на профессиональных соревнованиях», — цитирует Бестемьяновой Sport24.

Российская фигуристка Камила Валиева полностью отбыла срок дисквалификации.

Это случилось сегодня, 25 декабря. Напомним, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в декабре 2021 года, в которой был нашли запрещенный препарат триметазидин.