33-летний американский защитник клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ливай Рэндольф, поделился своим мнением об уровне Единой лиги.

Ливай Рэндольф globallookpress.com

«Единая лига — это очень хорошая организация, там много талантливых игроков, я много слышал о ней за время своей карьеры до прихода в "Зенит". Мы все еще находимся в процессе знакомства друг с другом и поиска правильной командной химии, поэтому с нетерпением ждем всех предстоящих вызовов по мере продолжения сезона», — приводит слова Рэндольфа газета Basketball Sphere.

Атакующий защитник в текущем сезоне набирает в среднем 14,9 очка, 3,1 подбора и 2,4 передачи.