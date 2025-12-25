Хореограф Илья Авербух прокомментировала перспективы Камилы Валиевой после отбытия срока дисквалификации.

Камила Валиева globallookpress.com

«Хочу пожелать Камиле Валиевой удачного возвращения в большое фигурное катание. Она все еще молодая девушка, но одновременно уже достаточно повзрослела. Видно, что Валиева стала более маститой на льду. Сможет ли она вернуться на тот же уровень или нет, зависит только от ее энергии и трудолюбия.

Камиле точно под силу конкурировать с лучшими. Недавно был мировой финал Гран-при, на котором было заметно, как изменился уровень фигурного катания. После увеличения возрастного ценза видно, как упала сложность программ у всех фигуристок. Далеко вперед никто не ушел, как раз наоборот.

Сразу вспоминаются выступления Камилы, Саши Трусовой и Ани Щербаковой на Олимпиаде в Пекине. Сейчас даже сложно представить повторение того, что они творили на льду и сколько четверных они прыгали. Камиле абсолютно под силу восстановить тройной аксель и четверной тулуп. Компоненты у нее всегда были запредельные.

Безусловно, ей предстоит огромный труд, но я очень хочу, чтобы у нее все получилось. Было достаточно историй, когда фигуристы говорили о возвращении, но ничего не получалось. Надеюсь, Камила прервет эту неприятную тенденцию», — приводит слова Авербуха Sport24.

Российская фигуристка Камила Валиева полностью отбыла срок дисквалификации.

Это случилось сегодня, 25 декабря. Напомним, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в декабре 2021 года, в которой был нашли запрещенный препарат триметазидин.