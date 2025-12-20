В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» проиграла со счетом 99:102 в овертайме «Автодору». В основное время счет был 99:99, и только в дополнительной пятиминутке гости смогли вырвать победу. «Автодор» завершил 13-матчевую серию без побед.

Павел Земский globallookpress.com

Никита Михайловский стал самым результативным игроком команды хозяев, набрав 31 очко. Он также сделал девять подборов, шесть передач и пять потерь, а его коэффициент эффективности составил «+39».

В составе «Автодора» лучшим игроком стал Павел Земский, выступающий на позиции легкого форварда. Он набрал 19 очков, совершил семь подборов, одну передачу и две потери, а его коэффициент эффективности равен «+23».