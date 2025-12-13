«Зенит» одержал уверенную домашнюю победу над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на площадке «Арены» и завершилась со счетом 105:81 (31:30; 26:12; 23:18; 25:21).

Ливай Рэндольф globallookpress.com

У хозяев самым результативным и эффективным стал американский защитник Ливай Рэндольф, набравший 16 очков, сделав два подбора, четыре результативные передачи и допустив одну потерю при коэффициенте эффективности «+18».

В составе гостей лучший матч провел сербский форвард Данило Тасич, который записал на свой счет 20 очков, два подбора, три ассиста, а также по одному перехвату и потере при коэффициенте «+23».