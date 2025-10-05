«Локомотив-Кубань» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем паркете не оставил шансов «Пари НН» — 86:73 (23:17, 11:17, 31:20, 28:24).
Лучшим в составе победителей стал защитник Патрик Миллер, на счету которого 20 очков.
За «Пари НН» больше всех забросил защитник Шейн Гэтлинг (30).
У «Локомотива-Кубань» две победы в трех играх, а «Пари НН» имеет всего одну.
«Локомотив»: Миллер (20 + 6 передач), Робертсон (17 + 6 подборов), Хантер (10 + 5 подборов).
«Пари НН»: Гэтлинг (30), Хоменко (16), Попов (15 + 7 подборов).