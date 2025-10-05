У «Локомотива-Кубань» две победы в трех играх, а «Пари НН» имеет всего одну.

За «Пари НН» больше всех забросил защитник Шейн Гэтлинг (30).

Лучшим в составе победителей стал защитник Патрик Миллер, на счету которого 20 очков.

«Локомотив-Кубань» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем паркете не оставил шансов «Пари НН» — 86:73 (23:17, 11:17, 31:20, 28:24).

Прочие•Вчера 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Прочие•22/09/2025 18:33 Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

Прочие•25/07/2025 18:59 Льюис Хэмилтон и «Феррари»: гонка против времени

Прочие•22/07/2025 18:18 Крис Пол возвращается в «Клипперс»: последний рывок в Лос-Анджелесе

Прочие•17/07/2025 22:40 Леброн снова капризничает в межсезонье: максимальный контракт, минимальный компромисс

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Бои•02/10/2025 11:53 Махачев не допустит ошибок Белала. Маддалену ждет тяжелая ночь на UFC 322

Теннис•01/10/2025 15:53 Неделя тенниса: колоссальный прогресс Медведева, Алькарас выиграл очередной титул и «наехал» на ATP

Футбол•02/10/2025 03:19 «Барселона» рискнула — и поплатилась: «ПСЖ» наказал каталонцев на выезде

Футбол•30/09/2025 11:09 Оправданий больше нет: цифры разоблачают кризис Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Футбол•29/09/2025 19:09 Трансферный дайджест. 23 — 29 сентября

Самое интересное

Футбол•25/07/2025 12:35 Лучше бы в Мадриде сидели: худшие трансферы из «Реала» в АПЛ

Футбол•25/07/2025 11:43 Дешевле — не значит хуже. Как клубы АПЛ научились выгодно заменять звезд

Бои•25/07/2025 12:59 Два нокаута против Макгрегора, разгром Чендлера и еще 5 самых ярких побед Порье в UFC

Футбол•24/07/2025 14:45 Быстрое падение. Почему богатство не спасает футболистов от банкротства