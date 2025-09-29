Джон Коутс объявил о своем решении покинуть пост президента Международного арбитражного совета в области спорта (ICAS) и Спортивного арбитражного суда (CAS) по состоянию здоровья.

Джон Коутс globallookpress.com

Австралиец занимал эти должности с 2010 года и был переизбран трижды, последний раз в 2023 году. За время его работы количество регистрируемых дел в CAS выросло втрое — с 304 в 2010 году до 917 в 2024 году.

Исполняющим обязанности президента ICAS назначен Майкл Ленард до проведения плановых выборов, намеченных на май 2027 года. Однако выборы могут пройти досрочно в зависимости от обстоятельств.