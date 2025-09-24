Петросян могла не выступить в квалификационном турнире в Пекине

Российская фигуристка, победившая в квалификационном турнире в Пекине, рассматривала возможность отказаться от соревнования из-за проблем со здоровьем.

«Аделия была вся в сомнениях, говорила, что нет, всё, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. Ей говорили: "Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место? " Она сказала: "Да, если она более достойна, пусть она едет". Просто, оказалось, девочка, которая запасная, ещё менее готова», — сказала тренер Петросян Этери Тутберидзе в интервью «Окко».

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав 209,63 балла за две программы.