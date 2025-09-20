Жулин: Петросян будет главным фаворитом на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпиадывысказался о выступлении россиянкина квалификационном турнире к Олимпиаде-2026.

«Очень понравился прокат Аделии. Ощущения — как будто я опять попал в 2022 год на Олимпийские игры в Пекин. Аделия откатала потрясающе для себя — всё чётко исполнила. Не пошла на суперсложный контент, чем всегда отличаются девочки Этери Тутберидзе, видимо, пока ещё не готова — травмы дают о себе знать. Думаю, к Олимпиаде она всё восстановит и будет там самым главным претендентом на золотую медаль», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Россиянка стала победительницей квалификационного турнира в Пекине, набрав суммарно за две программы 209,63 балла, и отобралась на Олимпиаду-2026.