    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
  • 18:48
    • «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
  • 18:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм», «Фрайбург» разгромил «Вердер»
  • 16:33
    • Уго Экитике принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
    Все новости спорта

    Жулин: Петросян будет главным фаворитом на Олимпиаде

    Прочие Фигурное катаниеМилан-2026 Милан-2026
    Серебряный призер Олимпиады Александр Жулин высказался о выступлении россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026.

    Аделия Петросян
    Аделия Петросян

    «Очень понравился прокат Аделии. Ощущения — как будто я опять попал в 2022 год на Олимпийские игры в Пекин. Аделия откатала потрясающе для себя — всё чётко исполнила. Не пошла на суперсложный контент, чем всегда отличаются девочки Этери Тутберидзе, видимо, пока ещё не готова — травмы дают о себе знать. Думаю, к Олимпиаде она всё восстановит и будет там самым главным претендентом на золотую медаль», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

    Россиянка стала победительницей квалификационного турнира в Пекине, набрав суммарно за две программы 209,63 балла, и отобралась на Олимпиаду-2026.

    Читайте также

