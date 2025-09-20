Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран-при Азербайджана

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
На втором месте смог финиширова Карлос Сайнс из «Уильямса», а третьим стал Лиам Лоусон на «Рейсинг Буллз».
Гран-при Азербайджана. Квалификация
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:41.117.
- 2. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.478.
- 3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.590.
- 4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.600.
- 5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.953.
- 6. Юки Цунода («Ред Булл») +1.026.
- 7. Ландо Норрис («Макларен») +1.122.
- 8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.255.
- 9. Оскар Пиастри («Макларен») — нет времени в третьем сегменте.
- 10. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени в третьем сегменте — уступил Пиастри по результатам второго сегмента.
- 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:41.857.
- 12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:42.183.
- 13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:42.277.
- 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:43.061.
- 15. Оливер Берман («Хаас») — нет времени.
- 16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:42.779.
- 17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:42.916.
- 18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:43.004.
- 19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:43.139.
- 20. Алекс Албон («Уильямс») — 1:43.778.