    Харри Кейн«Хоффенхайм» — «Бавария»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги
  • 16:33
    • Уго Экитике принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
  • 15:51
    • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» — «Рубин»
  • 16:57
    • Аделия Петросян победила квалификационного турнира в Пекине
  • 16:46
    • Гол Келиану помог «Ахмату» победить «Пари НН»
  • 16:23
    • Источник: Марк Гехи хочет стать игроком мадридского «Реала»
    Все новости спорта

    Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран-при Азербайджана

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана и завоевал поул-позишн.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    На втором месте смог финиширова Карлос Сайнс из «Уильямса», а третьим стал Лиам Лоусон на «Рейсинг Буллз».

    Гран-при Азербайджана. Квалификация
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:41.117.
    • 2. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.478.
    • 3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.590.
    • 4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.600.
    • 5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.953.
    • 6. Юки Цунода («Ред Булл») +1.026.
    • 7. Ландо Норрис («Макларен») +1.122.
    • 8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.255.
    • 9. Оскар Пиастри («Макларен») — нет времени в третьем сегменте.
    • 10. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени в третьем сегменте — уступил Пиастри по результатам второго сегмента.
    • 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:41.857.
    • 12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:42.183.
    • 13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:42.277.
    • 14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:43.061.
    • 15. Оливер Берман («Хаас») — нет времени.
    • 16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:42.779.
    • 17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:42.916.
    • 18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:43.004.
    • 19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:43.139.
    • 20. Алекс Албон («Уильямс») — 1:43.778.

