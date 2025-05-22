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    «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

    Прочие Баскетбол Единая лига
    В седьмом, решающем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» дома в Санкт-Петербурге обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 94:75.

    Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань»
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    Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань»

    Эта победа позволила «Зениту» выиграть серию со счётом 4-3 и выйти в финал турнира. Лучшим игроком матча стал американский форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон, набравший 34 очка и сделавший восемь подборов.

    В составе «Локомотива-Кубань» самым результативным был американский защитник Патрик Миллер — 15 очков, пять подборов и пять передач.

    В финале Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с московским ЦСКА, который в полуфинале в четырёх матчах обыграл казанский УНИКС.

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