«Зенит» уверенно обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань» Фото: globallookpress.com
Эта победа позволила «Зениту» выиграть серию со счётом 4-3 и выйти в финал турнира. Лучшим игроком матча стал американский форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон, набравший 34 очка и сделавший восемь подборов.
В составе «Локомотива-Кубань» самым результативным был американский защитник Патрик Миллер — 15 очков, пять подборов и пять передач.
В финале Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с московским ЦСКА, который в полуфинале в четырёх матчах обыграл казанский УНИКС.