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    «Рома»«Аталанта» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция
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    УНИКС не смог удержать преимущество и проиграл ЦСКА на домашнем паркете

    Прочие Баскетбол Единая лига
    В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22).

    Мело Тримбл
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    Мело Тримбл

    Самым ценным игроком «УНИКСа» стал Исмаэль Бако, набравший 14 очков, сделавший восемь подборов, отдавший четыре передачи и совершивший один перехват при одной потере (коэффициент эффективности +24).

    У армейцев ключевыми фигурами стали Мело Тримбл (23 очка, пять подборов, три передачи, два перехвата) и Каспер Уэйр (17 очков, шесть подборов, пять передач).

    Таким образом, счет в серии стал 0:3 в пользу действующих чемпионов, и армейцы оказались в шаге от выхода в финал.

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