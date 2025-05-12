УНИКС не смог удержать преимущество и проиграл ЦСКА на домашнем паркете

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБна своей площадке уступил московскомусо счетом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22).

Самым ценным игроком «УНИКСа» стал Исмаэль Бако, набравший 14 очков, сделавший восемь подборов, отдавший четыре передачи и совершивший один перехват при одной потере (коэффициент эффективности +24).

У армейцев ключевыми фигурами стали Мело Тримбл (23 очка, пять подборов, три передачи, два перехвата) и Каспер Уэйр (17 очков, шесть подборов, пять передач).

Таким образом, счет в серии стал 0:3 в пользу действующих чемпионов, и армейцы оказались в шаге от выхода в финал.