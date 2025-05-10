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    «Майами» готовит звездный трансфер

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    «Майами» летом хочет попробовать заполучить в свои ряды форварда «Финикса» Кевина Дюранта, сообщает The Miami Herald.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Прошлым летом «Хит» уже делали предложение Дюранту, но тогда он ответил отказом, сейчас команда хочет предпринять еще одну попытку, но более скромных условиях.

    «Майами» за 36-летнего американца могут предложить атакующего защитника Эндрю Уиггинса, истекающий контракт Данкана Робинсона на 19,8 миллиона долларов, а также кого-то из молодых игроков и несколько драфт-пиков.

    Всего в этом сезоне 36-летний Дюрант провел 62 матча, набирая в среднем по 26,6 очка, 6,1 подбора и 4,2 передачи.

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