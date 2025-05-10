«Майами» готовит звездный трансфер

летом хочет попробовать заполучить в свои ряды форварда «Финикса», сообщает The Miami Herald.

Прошлым летом «Хит» уже делали предложение Дюранту, но тогда он ответил отказом, сейчас команда хочет предпринять еще одну попытку, но более скромных условиях.

«Майами» за 36-летнего американца могут предложить атакующего защитника Эндрю Уиггинса, истекающий контракт Данкана Робинсона на 19,8 миллиона долларов, а также кого-то из молодых игроков и несколько драфт-пиков.

Всего в этом сезоне 36-летний Дюрант провел 62 матча, набирая в среднем по 26,6 очка, 6,1 подбора и 4,2 передачи.