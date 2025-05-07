НБА. «Голден Стэйт» победил «Миннесоту», «Индиана» переиграла «Кливленд»

одолелв первом матче второго раунда плей-офф НБА — 99:88.

Атакующий защитник «Уорриорз» Бадди Хилд набрал 24 очка. Игрок «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл — 23 очка и 14 подборов.

Второй матч состоится в пятницу, 9 мая. Начало игры — 03:30 мск.

Прогнозы и ставки на НБА

«Индиана» обыграла «Кливленд» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 120:119.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 48 очков.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Пэйсерс».

Третий матч на паркете «Индианы» 10 мая. Начало — в 02:30 мск.