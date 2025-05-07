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    НБА. «Голден Стэйт» победил «Миннесоту», «Индиана» переиграла «Кливленд»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Голден Стэйт» одолел «Миннесоту» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 99:88.

    Донован Митчелл
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    Донован Митчелл

    Атакующий защитник «Уорриорз» Бадди Хилд набрал 24 очка. Игрок «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл — 23 очка и 14 подборов.

    Второй матч состоится в пятницу, 9 мая. Начало игры — 03:30 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Индиана» обыграла «Кливленд» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 120:119.

    Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 48 очков.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Пэйсерс».

    Третий матч на паркете «Индианы» 10 мая. Начало — в 02:30 мск.

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