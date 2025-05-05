Евролига оштрафовала владельца «Панатинаикоса» за резкие высказывания о турнире

Дисциплинарная комиссия Евролиги оштрафовала владельца греческого клубана 100 тысяч евро за его резкие высказывания в адрес руководства турнира.

Димитрис резко высказался о судействе после четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф против «Анадолу Эфес», который афинская команда проиграла со счётом 82:85 (счёт в серии стал 2:2).

Это не первый случай, когда Яннакопулос подвергается санкциям за публичную критику судейства и руководства турнира — ранее в сезоне он уже был оштрафован за аналогичные высказывания

Серия между «Панатинаикосом» и «Анадолу Эфес» продолжается, решающий пятый матч определит участника «Финала четырёх» Евролиги.