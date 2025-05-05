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    Евролига оштрафовала владельца «Панатинаикоса» за резкие высказывания о турнире

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    Дисциплинарная комиссия Евролиги оштрафовала владельца греческого клуба «Панатинаикос» Димитриса Яннакопулоса на 100 тысяч евро за его резкие высказывания в адрес руководства турнира.

    Димитрис Яннакопулос
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    Димитрис Яннакопулос

    Димитрис резко высказался о судействе после четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф против «Анадолу Эфес», который афинская команда проиграла со счётом 82:85 (счёт в серии стал 2:2).

    Это не первый случай, когда Яннакопулос подвергается санкциям за публичную критику судейства и руководства турнира — ранее в сезоне он уже был оштрафован за аналогичные высказывания

    Серия между «Панатинаикосом» и «Анадолу Эфес» продолжается, решающий пятый матч определит участника «Финала четырёх» Евролиги.

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