Норрис выиграл спринт Гран-при Майами

Пилотстал победителем спринта на Гран-при Майами.

Вторым финишировал еще один представитель «Макларен» Оскар Пиастри, а тройку сильнейших замкнул гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Майами. Спринт 1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.

4. Александер Албон («Уильямс») +2.522.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.

8. Оливер Берман («Хаас») +4.218.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.

11. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.

14. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.

16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 4 мая, и начнется в 23.00.