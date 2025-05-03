2-й таймАрсенал — БорнмутОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Норрис выиграл спринт Гран-при Майами

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем спринта на Гран-при Майами.

    Ландо Норрис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ландо Норрис

    Вторым финишировал еще один представитель «Макларен» Оскар Пиастри, а тройку сильнейших замкнул гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

    Гран-при Майами. Спринт
    • 1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.
    • 3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.
    • 4. Александер Албон («Уильямс») +2.522.
    • 5. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.
    • 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.
    • 7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.
    • 8. Оливер Берман («Хаас») +4.218.
    • 9. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.
    • 10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.
    • 11. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.
    • 12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.
    • 13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.
    • 14. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.
    • 15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.
    • 16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.
    • 17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.
    • 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
    • 19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.
    • 20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

    Основная гонка пройдет в воскресенье, 4 мая, и начнется в 23.00.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каталонцы вчистую раскатают аутсайдера
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Змеи» обеспечат голепад
  • «Интер» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Борнмут» доставит проблемы «канонирам»?!
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному