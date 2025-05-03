Норрис выиграл спринт Гран-при Майами

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал еще один представитель «Макларен» Оскар Пиастри, а тройку сильнейших замкнул гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Майами. Спринт
- 1. Ландо Норрис («Макларен») — 18 кругов.
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,672.
- 3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.073.
- 4. Александер Албон («Уильямс») +2.522.
- 5. Джордж Расселл («Мерседес») +3.127.
- 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.412.
- 7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.024.
- 8. Оливер Берман («Хаас») +4.218.
- 9. Юки Цунода («Ред Булл») +5.153.
- 10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.635.
- 11. Пьер Гасли («Альпин») +5.973.
- 12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.153.
- 13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +7.502.
- 14. Эстебан Окон («Хаас») +8.998.
- 15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +9.675.
- 16. Джек Дуэн («Альпин») +9.909.
- 17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +12.059.
- 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.
- 19. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл.
- 20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.
Основная гонка пройдет в воскресенье, 4 мая, и начнется в 23.00.