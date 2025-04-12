1-й таймРубин — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин»«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта

    Каннингем о выходе «Детройта» в плей-офф: Мы все еще голодны

    Прочие Баскетбол НБА
    Звезда «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем поделился эмоциями после выхода команды в плей-офф НБА.

    Кэйд Каннингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэйд Каннингем

    «Это особенный момент для всей нашей организации. Мы гордимся тем, чего добились в этом сезоне, вернув плей-офф баскетбол в Детройт после долгого перерыва. Как я уже говорил — мы по-прежнему голодны до побед. Наша следующая цель — пройти первый раунд. Сейчас все внимание сосредоточено именно на этом», — передает слова Каннингема портал Clutch Points.

    Прогнозы и ставки на НБА

    В регулярном чемпионате 2024/25 23-летний защитник провел 70 игр, собирая в среднем линейку из 26 очков, 6 подборов и 9 передач в среднем за матч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Запрыгнут ли монегаски на второе место?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Мюнхенцы легко взломают оборону «шмелей»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному