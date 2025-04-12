Каннингем о выходе «Детройта» в плей-офф: Мы все еще голодны

ЗвездаКейд Каннингем поделился эмоциями после выхода команды в плей-офф НБА.

«Это особенный момент для всей нашей организации. Мы гордимся тем, чего добились в этом сезоне, вернув плей-офф баскетбол в Детройт после долгого перерыва. Как я уже говорил — мы по-прежнему голодны до побед. Наша следующая цель — пройти первый раунд. Сейчас все внимание сосредоточено именно на этом», — передает слова Каннингема портал Clutch Points.

Прогнозы и ставки на НБА

В регулярном чемпионате 2024/25 23-летний защитник провел 70 игр, собирая в среднем линейку из 26 очков, 6 подборов и 9 передач в среднем за матч.