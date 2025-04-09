НБА. «Оклахома-Сити» победил «Лейкерс», «Кливленд» выиграл у «Чикаго»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 42 очка. У гостей форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков.
«Оклахома» с результатом 65-14 лидирует в Западной конференции. «Лейкерс» идут на 3-й строчке — 48-31.
«Милуоки» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 110:103.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 23 очка, 13 подборов и 10 передач.
«Кливленд» выиграл у «Чикаго» — 135:113.
Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 28 очков.
Все результаты игрового дня НБА 9 апреля
«Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:124
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс» — 119:112
«Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 104:98
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 135:113
«Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:114
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 117:119 ОТ
«Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:103
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 136:120
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:133
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Сперс» — 122:117