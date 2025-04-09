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    НБА. «Оклахома-Сити» победил «Лейкерс», «Кливленд» выиграл у «Чикаго»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Оклахома-Сити» на своем паркете переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:120.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 42 очка. У гостей форвард Леброн Джеймс набрал 28 очков.

    «Оклахома» с результатом 65-14 лидирует в Западной конференции. «Лейкерс» идут на 3-й строчке — 48-31.

    «Милуоки» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 110:103.

    Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 23 очка, 13 подборов и 10 передач.

    «Кливленд» выиграл у «Чикаго» — 135:113.

    Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 28 очков.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 9 апреля

    «Шарлотт Хорнетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:124

    «Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс» — 119:112

    «Индиана Пэйсерс» — «Вашингтон Уизардс» — 104:98

    «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 135:113

    «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:114

    «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 117:119 ОТ

    «Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:103

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 136:120

    «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:133

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Сперс» — 122:117

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