НБА. «Бостон» проиграл «Майами», «Сан-Антонио» одолел «Денвер»

дома уступилв матче регулярного чемпионата НБА — 103:124. «Хит» одержали шестую победу подряд.

Атакующий защитник гостей Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

«Бостон» с результатом 35-41 идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Майами» занимает 2-е место — 56-20.

«Денвер» на своем паркете проиграл «Сан-Антонио» — 106:113.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, — 30 очков и 11 подборов.

Никола Йокич, который накануне установил рекорд НБА, пропускал матч.

«Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» прервал серию из пяти поражений подряд и идет 13-м на «Западе».

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 3 апреля

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:105

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 124:105

«Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз» — 116:111

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 103:124

«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 143:105

«Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 120:118

«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 106:113

«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 119:103

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:98