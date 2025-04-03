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    НБА. «Бостон» проиграл «Майами», «Сан-Антонио» одолел «Денвер»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Бостон» дома уступил «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:124. «Хит» одержали шестую победу подряд.

    Рассел Уэстбрук
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    Рассел Уэстбрук

    Атакующий защитник гостей Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

    «Бостон» с результатом 35-41 идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Майами» занимает 2-е место — 56-20.

    «Денвер» на своем паркете проиграл «Сан-Антонио» — 106:113.

    Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, — 30 очков и 11 подборов.

    Никола Йокич, который накануне установил рекорд НБА, пропускал матч.

    «Денвер» занимает четвертое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» прервал серию из пяти поражений подряд и идет 13-м на «Западе».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 3 апреля

    «Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:105

    «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 124:105

    «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз» — 116:111

    «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 103:124

    «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 143:105

    «Даллас Маверикс» — «Атланта Хоукс» — 120:118

    «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 106:113

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс» — 119:103

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:98

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