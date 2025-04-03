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    Ферстаппен высказался о замене Лоусона на Цуноду

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Четырехкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу замены Лиама Лоусона на Юки Цуноду.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Я поделился своей реакцией с командой. В целом не только по поводу замены, но и по поводу всего остального. Мы уже обсуждали это в прошлые выходные, а также во время гоночного уикенда в Китае и ещё на заводе.

    Согласен ли я с этим решением? Как я уже сказал, я поделился с командой, что об этом всём думаю. Иногда не обязательно всегда озвучивать это всё публично. Думаю, так будет лучше.

    Мой "лайк" ван дер Гарде? Ну, мне понравился комментарий, текст, так что, думаю, это говорит само за себя, верно? Это не та ситуация, где ты случайно ставишь "лайк", пока листаешь ленту», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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