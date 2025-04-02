НБА. «Милуоки» победил «Финикс», «Денвер» дома уступил «Миннесоте»

Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл — серб набрал 61 очко, 11 подборов и 10 передач.
«Денвер» занимает третье место в Западной конференции НБА. «Миннесота» идет седьмой на «Западе».
«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Мемфис» — 134:125.
Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл — 52 очка и 10 подборов.
«Милуоки» выиграл у «Финикса» — 133:123.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 37 очков и 11 передач.
Все результаты игрового дня НБА 2 апреля
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 105:91
«Атланта Хоукс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 113:127
«Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 133:123
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 137:118
«Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 125:134
«Сан-Антонио Сперс» — «Орландо Мэджик» — 105:116
«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 139:140 OT