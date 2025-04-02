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    НБА. «Милуоки» победил «Финикс», «Денвер» дома уступил «Миннесоте»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» дома уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:140 ОТ.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл — серб набрал 61 очко, 11 подборов и 10 передач.

    «Денвер» занимает третье место в Западной конференции НБА. «Миннесота» идет седьмой на «Западе».

    «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Мемфис» — 134:125.

    Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл — 52 очка и 10 подборов.

    «Милуоки» выиграл у «Финикса» — 133:123.

    Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 37 очков и 11 передач.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 2 апреля

    «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 105:91

    «Атланта Хоукс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 113:127

    «Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 133:123

    «Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 137:118

    «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 125:134

    «Сан-Антонио Сперс» — «Орландо Мэджик» — 105:116

    «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 139:140 OT

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