НБА. «Денвер» победил «Милуоки», «Финикс» уступил «Бостону»

дома победилв матче регулярного чемпионата НБА — 127:117.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции. «Милуоки» идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

«Финикс» на своем паркете проиграл «Бостону» — 102:132.

Форвард «Санс» Кевин Дюрант набрал 30 очков, как и форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис.

«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Финикс» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

«Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию» — 119:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардс» Александр Сарр, набравший 24 очка.

«Вашингтон» занимает последнее место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-м месте.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 27 марта

«Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 102:132

«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» — 127:117

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:126

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 86:116

«Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:120