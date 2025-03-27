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    НБА. «Денвер» победил «Милуоки», «Финикс» уступил «Бостону»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» дома победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:117.

    «Денвер»
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    «Денвер»

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 39 очков, 10 подборов и 10 передач.

    «Денвер» занимает 3-е место в Западной конференции. «Милуоки» идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

    «Финикс» на своем паркете проиграл «Бостону» — 102:132.

    Форвард «Санс» Кевин Дюрант набрал 30 очков, как и форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис.

    «Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Финикс» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

    «Вашингтон» на выезде переиграл «Филадельфию» — 119:114.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардс» Александр Сарр, набравший 24 очка.

    «Вашингтон» занимает последнее место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-м месте.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 27 марта

    «Финикс Санз» — «Бостон Селтикс» — 102:132

    «Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» — 127:117

    «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:126

    «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 86:116

    «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 119:120

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