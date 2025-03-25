Дмитриевич поделился ожиданиями от игры «Кливленда» в плей-офф НБА

Российский комментаторрассказал об ожиданиях от игрыв плей-офф НБА.

«В плей-офф сложно предугадать что-то наперёд, однако сейчас наступила эра, когда команды состоящие из двух-трех звёзд вряд ли станут чемпионами. Если вы заметили, то в последние годы перестали существовать династии, а титулы выигрывает система, хорошая ротация, сплав звёзд и ролевых игроков, а также команды которые долгие годы строились, "Бостон" и "Денвер" тому подтверждение. Мы не раз видели сезоны, когда в регулярке команда могла феерить и показывать сногсшибательные результаты и занимала первую строчку в своей конференции. Едва ли это можно приравнять к успеху в плей-офф.

"Кливленд" в данной модели еще слишком сыроват, чтобы претендовать на титул. В текущей ситуации такие команды как "Кливленд" или нашумевшая "Оклахома" ещё не прошли тяжелый путь, как, например, "Бостон". "Кельтам" пришлось изрядно поработать, выстроить систему, наконец почувствовать горечь поражений в плей-офф и лишь спустя несколько попыток достичь заветной цели. Конечно, история о золушке, это прекрасно, и я буду только за, если подопечные Аткинсона в одночасье станут чемпионами, но это скорее будет исключением из правил. Я не удивлюсь, если те же "Голден Стейт" удивят нас больше, чем "Кливленд Кавальерс", — цитирует Дмитриевича LiveResult.ru.

Прогнозы и ставки на НБА

В настоящий момент "Кливленд" идет первым в турнирной таблице Восточной конференции НБА.