НБА. «Лейкерс» проиграл «Чикаго», «Атланта» справилась с «Голден Стэйт», «Милуоки» одолел «Сакраменто»

Завершились все матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Атланта» обыграла «Голден Стэйт» со счетом 124:115. Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг оформил дабл‑дабл, набрав 25 очков и сделав 10 передач. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал легкий форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков и сделавший восемь передач.

Также отметим крупное поражение «Лейкерс» от «Чикаго» с результатом 115:146. Коби Уайт смог набрать 36 очков. На счету Луки Дончича — 34 очка.

Выделим победу «Милуоки» над «Сакраменто» со счетом 114:108. У победителей больше всех очков набрал Яннис Адетокунбо — 32 очка и 17 подборов.

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты игрового дня НБА 22 марта

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 124:115

«Индиана» — «Бруклин» — 108:103

«Нью‑Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 122:103

«Сакраменто Кингз» — «Милуоки Бакс» — 108:114

«Лос‑Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз» — 115:146