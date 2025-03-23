Пройс выиграла масс-старт и общий зачет Кубка мира

Немецкая биатлонисткавпервые в своей карьере стала обладателем общего зачета Кубка мира по биатлону.

31-летняя спортсменка стала первой в масс-старте на 9-м этапе Кубка мира в Хольменколлене, преодолев дистанцию за 38.23,8 с одним промахом.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (+3,3; 3 промаха). Третьей стала француженка Лу Жанмонно (+11,7; 1).