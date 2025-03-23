Пройс выиграла масс-старт и общий зачет Кубка мира

Франциска Пройс Фото: globallookpress.com
31-летняя спортсменка стала первой в масс-старте на 9-м этапе Кубка мира в Хольменколлене, преодолев дистанцию за 38.23,8 с одним промахом.
Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (+3,3; 3 промаха). Третьей стала француженка Лу Жанмонно (+11,7; 1).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен. Масс-старт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 38.23,8 (1 промах).
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 3,3 (3).
- Лу Жанмонно (Франция) +11,7 (1).
- Осеан Мишлон (Франция) +19,0 (3).
- Пола Боте (Франция) +19,7 (2).
- Паулина Фиалкова (Словакия) +24,3 (3).