НБА. «Клипперс» обыграли «Кливленд», «Голден Стэйт» одолел «Милуоки»

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 33 очка.
«Клипперс» одержали четвертую победу подряд и занимают восьмое место в Западной конференции НБА. «Кливленд» остается лидером «Востока».
«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» — 104:93.
Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.
«Голден Стэйт» идет на 6-м месте в Западной конференции. «Милуоки» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.
«Бостон» победил «Бруклин» — 104:96. «Селтикс» одержали третью победу подряд.
Форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл — 25 очков и 13 подборов.
«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 13-й строчке.
Все результаты игрового дня НБА 19 марта
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 102:134
«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 104:96
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 104:93
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 132:119