ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Мостовой и Данил КруговойРоссия — Гренада. Онлайн
    Все новости спорта

    НБА. «Клипперс» обыграли «Кливленд», «Голден Стэйт» одолел «Милуоки»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Клипперс» на своем паркете одолели «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119.

    Кавай Леонард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кавай Леонард

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 33 очка.

    «Клипперс» одержали четвертую победу подряд и занимают восьмое место в Западной конференции НБА. «Кливленд» остается лидером «Востока».

    «Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» — 104:93.

    Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.

    «Голден Стэйт» идет на 6-м месте в Западной конференции. «Милуоки» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

    «Бостон» победил «Бруклин» — 104:96. «Селтикс» одержали третью победу подряд.

    Форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл — 25 очков и 13 подборов.

    «Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 13-й строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 19 марта

    «Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 102:134

    «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 104:96

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 104:93

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 132:119

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России поиздевается над очередным соперником
  • Россия — Гренада. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • ЦСКА продолжит проигрывать?!
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Металлург» Мг не оставит шансов дальневосточным гостям
  • «Металлург» Мг — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Япония — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 13:35
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ковачевич — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Макдональд — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному