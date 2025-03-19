НБА. «Клипперс» обыграли «Кливленд», «Голден Стэйт» одолел «Милуоки»

на своем паркете одолелив матче регулярного чемпионата НБА — 132:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 33 очка.

«Клипперс» одержали четвертую победу подряд и занимают восьмое место в Западной конференции НБА. «Кливленд» остается лидером «Востока».

«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» — 104:93.

Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.

«Голден Стэйт» идет на 6-м месте в Западной конференции. «Милуоки» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

«Бостон» победил «Бруклин» — 104:96. «Селтикс» одержали третью победу подряд.

Форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл — 25 очков и 13 подборов.

«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 13-й строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 19 марта

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 102:134

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 104:96

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 104:93

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс» — 132:119