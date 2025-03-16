Норрис стал победителем Гран-при Австралии в Формуле-1

В австралийском Мельбурне подошел к концу первый этап Формулы-1 2025 года — Гран-при Австралии.

Первое место в гонке досталось пилоту «Макларена» Ландо Норрису, вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Джордж Расселл («Мерседес»).

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали только 8-м и 10-м после ошибочного решения не заезжать сразу за промежуточными шинами. Почти всю гонку шел сильный дождь.