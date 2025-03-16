Норрис стал победителем Гран-при Австралии в Формуле-1

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Первое место в гонке досталось пилоту «Макларена» Ландо Норрису, вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Джордж Расселл («Мерседес»).
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали только 8-м и 10-м после ошибочного решения не заезжать сразу за промежуточными шинами. Почти всю гонку шел сильный дождь.
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
- 1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
- 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895
- 3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481
- 4. Александер Албон («Уильямс») +12.773
- 5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +15.135.
- 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.
- 7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.
- 8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.
- 9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.
- 10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.
- 11. Пьер Гасли («Альпин») +26.502.
- 12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +29.884.
- 13. Эстебан Окон («Хаас») +33.161.
- 14. Оливер Берман («Хаас») +40.351.
- 15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — авария (47 круг).
- 16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — авария (47 круг).
- 17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — авария (33 круг).
- 18. Джек Дуэн («Альпин») — авария (первый круг).
- 19. Карлос Сайнс («Уильямс») — авария (первый круг).
- 20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл на прогревочном круге, разбив болид.