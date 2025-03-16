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    Норрис стал победителем Гран-при Австралии в Формуле-1

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В австралийском Мельбурне подошел к концу первый этап Формулы-1 2025 года — Гран-при Австралии.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Первое место в гонке досталось пилоту «Макларена» Ландо Норрису, вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Джордж Расселл («Мерседес»).

    Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали только 8-м и 10-м после ошибочного решения не заезжать сразу за промежуточными шинами. Почти всю гонку шел сильный дождь.

    Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
    • 1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
    • 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895
    • 3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481
    • 4. Александер Албон («Уильямс») +12.773
    • 5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +15.135.
    • 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.
    • 7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.
    • 8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.
    • 9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.
    • 10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.
    • 11. Пьер Гасли («Альпин») +26.502.
    • 12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +29.884.
    • 13. Эстебан Окон («Хаас») +33.161.
    • 14. Оливер Берман («Хаас») +40.351.
    • 15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — авария (47 круг).
    • 16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — авария (47 круг).
    • 17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — авария (33 круг).
    • 18. Джек Дуэн («Альпин») — авария (первый круг).
    • 19. Карлос Сайнс («Уильямс») — авария (первый круг).
    • 20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл на прогревочном круге, разбив болид.

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