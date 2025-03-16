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    Тамерлан Мусаев«Акрон» — ЦСКА. Онлайн
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    Илар выиграла разделку на этапе КМ по лыжам

    Прочие Лыжи
    В норвежском Осло завершилась лыжная гонка у женщин в рамках 7-го этапа Кубка мира с раздельным стартом на 10 км.

    Моа Илар (Ульссон)
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    Моа Илар (Ульссон)

    Первое место в ней завоевала шведка Моа Илар (Ульссон) с результатом 25.24,6.

    Второй была норвежка Хейди Венг (+1,6), третье строчка у немки Виктории Карль (+10,0).

    Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10 км. Свободный стиль. Женщины:
    • Моа Илар (Швеция) — 25.24,6.
    • Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,6.
    • Виктория Карль (Германия) +10,0.
    • Эбба Андерссон (Швеция) +16,3.
    • Терезе Йохауг (Новрегия) +17,8.
    • Джессика Диггинс (США) +24,7
    • Криста Пярмякоски (Финляндия) +29,7.
    • Кертту Нисканен (Финляндия) +32,9.

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