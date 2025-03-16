Илар выиграла разделку на этапе КМ по лыжам

Моа Илар (Ульссон) Фото: globallookpress.com
Первое место в ней завоевала шведка Моа Илар (Ульссон) с результатом 25.24,6.
Второй была норвежка Хейди Венг (+1,6), третье строчка у немки Виктории Карль (+10,0).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. 10 км. Свободный стиль. Женщины:
- Моа Илар (Швеция) — 25.24,6.
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,6.
- Виктория Карль (Германия) +10,0.
- Эбба Андерссон (Швеция) +16,3.
- Терезе Йохауг (Новрегия) +17,8.
- Джессика Диггинс (США) +24,7
- Криста Пярмякоски (Финляндия) +29,7.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +32,9.