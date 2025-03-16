Илар выиграла разделку на этапе КМ по лыжам

В норвежском Осло завершилась лыжная гонка у женщин в рамках 7-го этапа Кубка мира с раздельным стартом на 10 км.

Первое место в ней завоевала шведка Моа Илар (Ульссон) с результатом 25.24,6.

Второй была норвежка Хейди Венг (+1,6), третье строчка у немки Виктории Карль (+10,0).