Швейцария победила в супермиксте на 8-м этапе КМ-2025

Аита Гаспарин Фото: globallookpress.com
Первое место в нем завоевала сборная Швейцарии (Аита Гаспарин и Никлас Хартвег) с результатом 40.51,8 и семью промахами.
Вторым был дуэт из Швеции (Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин), который отстал от победителей на 9,4 секунды.
Третьими стали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля (+12,1).
Одни из главных фаворитов Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль из Норвегии лишь 10-е (+41,5).
Кубок мира — 2024/2025. Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км. Результаты:
- 1. Швейцария (Айта Гаспарин и Никлас Хартвег) — 40.51,8 (промахов — 7).
- 2. Швеция (Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин) — отставание +9,4 (4).
- 3. Финляндия (Суви Минккинен и Теро Сеппяля) — +12,1 (9).
- 4. Франция (Жюстин Бреза-Буше и Эмильен Жаклен) — +19,9 (10).
- 9. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль) — +41.54 (10).