Швейцария победила в супермиксте на 8-м этапе КМ-2025

Завершился супермикст по биатлону на 8-м этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Первое место в нем завоевала сборная Швейцарии (Аита Гаспарин и Никлас Хартвег) с результатом 40.51,8 и семью промахами.

Вторым был дуэт из Швеции (Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин), который отстал от победителей на 9,4 секунды.

Третьими стали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля (+12,1).

Одни из главных фаворитов Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль из Норвегии лишь 10-е (+41,5).