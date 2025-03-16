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    Деклан Райс«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    Швейцария победила в супермиксте на 8-м этапе КМ-2025

    Прочие Биатлон
    Завершился супермикст по биатлону на 8-м этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

    Аита Гаспарин
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    Аита Гаспарин

    Первое место в нем завоевала сборная Швейцарии (Аита Гаспарин и Никлас Хартвег) с результатом 40.51,8 и семью промахами.

    Вторым был дуэт из Швеции (Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин), который отстал от победителей на 9,4 секунды.

    Третьими стали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля (+12,1).

    Одни из главных фаворитов Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль из Норвегии лишь 10-е (+41,5).

    Кубок мира — 2024/2025. Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км. Результаты:
    • 1. Швейцария (Айта Гаспарин и Никлас Хартвег) — 40.51,8 (промахов — 7).
    • 2. Швеция (Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин) — отставание +9,4 (4).
    • 3. Финляндия (Суви Минккинен и Теро Сеппяля) — +12,1 (9).
    • 4. Франция (Жюстин Бреза-Буше и Эмильен Жаклен) — +19,9 (10).
    • 9. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль) — +41.54 (10).

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